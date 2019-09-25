قانوني يكشف سبب رفض عقوبة عبدالرازق حمدالله

ماجد محمد(صدى):

أعلن القانوني أحمد الأمير، عن حقيقة العقوبة المنتظرة للاعب عبدالرازق حمدالله، وذلك بعد تصرفه اتجاه لاعب الحزم في المباراة التي جمعت الفريفين في الجولة الرابعة من دوري المحترفين.

وأكد « الأمير » أن اللاعب عبدالرازق حمدالله لن يتعرض لعقوبة الإيقاف فترة كما روج البعض؛ لأن اللقطات التلفزيونية الملتقطةكشفت قيامه بالبصق على الأرض فقط، ما يجعل معاقبته أمرًا مستحيلًا.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على « تويتر » : « حينما قلنا ان بصق حمدالله لا يستحق العقوبة كانت قراءة قانوينة لحالة انضباطية وفقًا للأنظمة المحلية والدولية والقرارا السابقة في مثل هذه الحالات ومنها حالة لاعب الهلال سلمان الفرج، فالقانون الرياضي تخصص وإمكانيات يا عزيزي ».

وانتشرت بعض الأنباء حول معاقبته حمدالله بالإيقاف لمدة 6 مباريات قادمة، بعد قيامه بالبصق على لاعب الحزم في المباراة التي جمعت الفريقين، وهو ما فنده القانوني أحمد الأمير.