بعد « الرجيم » .. أيتن عامر تتألق في مهرجان الجونة

القاهرة(صدى):

ظهرت الفنانة المصرية أيتن عامر، خلال مشاركتهما في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة اليوم، بإطلالة مميزة.

وأرتدت أيتن عامر فستان موف فاتح أنيق كشف عن رشاقتها ولم تتكلف في وضع الميكب واختارت ميكب بألوان الترابيى التى تناسب بشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايشادو.

اكتفت بمجموعة رقيقة من الإكسسورات التى أضافت رونقًا وجمالًا لإطلالتها، وكان شعرها مجمع بتسريحة الديل حصان مع تطاير خصلات شعرها، وذلك بعد اتبعها نظام غذائي لخسارة الوزن.