فلكية جدة: التاريخ سيُسجل صيف هذه السنة

نايف السالم(صدى):

يُسجل التاريخ، فصل الصيف لهذه السنة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية بأنه « صيفًا بدون بقع شمسية» فخلال الفترة من 21 يونيو حتى 22 سبتمبر، كانت الشمس خالية من البقع لأكثر من 89 ٪ من الوقت.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة: « فخلال الموسم بأكمله ظهرت 6 بقع شمسية صغيرة فقط لفترة قصيرة، وغالبًا ما تلاشت بسرعة وعليه لم يتم يرصد توهج شمسي كبير خلال فترة الهدوء التام، وهذه علامة على أن الحد الأدنى لنشاط الشمس يحدث الآن وربما بالقرب من أعمق نقطة ».

وأضاف: «وبشكل عام في الفترة (من يناير إلى سبتمبر)، كانت الشمس فارغة بنسبة 72٪ من الوقت، مقارنةً بالمتوسط السنوي خلال الحد الأدنى لنشاط الشمس الاستثنائية في عام 2008 (73٪) و عام 2009 (71٪)، لذلك يبدو أن الحد الأدنى لنشاط الشمس الحالي من نفس تلك الفئة أيضًا، مما يعني أنه يجب العودة إلى بداية القرن العشرين للعثور على هدوء في النشاط الشمسي بهذا العمق ».

وأردف: « وخلال هذه المرحلة من الدورة الشمسية، يضعف الحقل المغناطيسي للشمس، مما يسمح للأشعة الكونية بدخول نظامنا الشمسي، ما يعني جرعات اضافية من الاشعاع حول المركبات الفضائية المأهولة برواد الفضاء » .

وأكمل: « إضافة إلى أن الشمس تخفت في أطوال الموجات فوق البنفسجية، مما يتسبب في برودة وتقلص أعلى الغلاف الجوي العلوي، وعليه فإن الخردة الفضائية تتراكم في مدار الأرض نتيجة لذلك ».

و أخيرًا، تدفقات الريح الشمسية تخترق المجال المغنطيسي الضعيف للشمس، فتضرب الأرض بمواد غازية يمكن أن تسبب عواصف جيومغناطيسية وتؤدي لظهور أضواء الشفق القطبي.

وتابع: « ومن المثير للاهتمام، أن صيف 2019 جلب لنا أيضًا إشارة إلى أن الحد الادنى لنشاط الشمس يقترب من نهايته، حيث ظهرت بقع شمسية لفترة وجيزة بقطبية مغناطيسية معكوسة ».