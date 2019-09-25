رسالة غامضة من أصالة تثير القلق: هل أنا بخير؟

أميرة خالد(صدى):

كتبت الفنانة السورية أصالة رسالة غريبة أثارت قلق جمهورها؛ حيث لفتت إلى أنها تمر بمرحلة ليست هينة.

وكتبت أصالة عبر انستجرام: لا أعرف تحديدًا بماذا أُفكّر، ولا ما أُريد، حتّى الأماني مُتناقضة، وصلت لمرحلة أسألُ نفسي بصوت عالٍ كيّ أُجيبني!! ولا أُجيب.. وإنّ سألني أحد عن أحوالي؟ أُجيبه لا أعرف؟ وأسأله كيف تراني أبدو؟ أو هل أنا بخير؟ وغالبًا ما يقولونه لا يطمئن، ولا أعرف لماذا أنا هكذا!! ” .

وأضافت : أنا في مرحلة عنوانها (لا أعرف).. ومن منّا يعرف أين تكمن الحكمة؟ ما هو الصواب؟ كيف هو شكل الصح؟، شعوري تائه بين المتناقضات، يتخبّط ويعلو ويقع على أرضٍ قاسية خشنه، يتألّم حتّى يصل الألم قلبي، وروحي ترى فيما أقوله سخفًا، فكيف يعبّر الكلام عن هذا العالم الكبير بداخلي.

وتابعت :فيني بحار وجبال وسهول ومدن، كلّها تداخلت ببعضها بعضًا، حتّى أصبحتُ غير قادرة على فصلها، أنا لستُ على ما يرام، وما أنا بحزينة ولا سعيدة، حولي أصدقاء كثر أحبّهم، لكنّي لستُ معهم وما أنا بوحيدة.

واختتمت: أعشق عائلتي ولا غنى لي عنهم، أعيش بينهم لكنّني غريبة، مرحلة قد لا تكون هيّنة، رغم أنّني في قلب صعوبتها الآن أحيا، وتبدو كأنّها سهلة، أيّامي كسماء لندن الّتي أنا اليوم أراقبها ورغم ذلك لا أعلم بعد هذه اللحظة، إنّ كان غيمها سيُمطر، أم أنّ الغيوم تكتّلت لأنّها اعتادت ذلك، وأخيرًا لقدّ حدّثتُ نفسي معكم، لأُفضفض من خلالكم، علّني أعرف ماذا هناك؟.