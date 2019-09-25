انطلاق الدورة السابعة لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لعام 2019

بدر الحارثي(صدى):

انطلقت الدورة السابعة لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لعام ٢٠١٩م تحت عنوان “نحو تحقيق أثر أعمق للعمل الاجتماعي” مساء اليوم بفندق فيرمونت بالرياض.

وحضر الدورة السابعة عضو مجلس الأمناء نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن محمد آل سعود عضو مجلس الأمناء،والأمين العام للجائزة الأستاذ الدكتور فهد المغلوث، وعدد من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين بالعمل الاجتماعي.

وأوضح الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي الأستاذ الدكتور فهد بن حمد المغلوث خلال كلمته بانطلاق الدورة السابعة للجائزة، أنه تم اختيار موضوع الدورة السابعة للجائزة لهذا العام ليكون “نحو تحقيق أثر أعمق للعمل الاجتماعي” تماشياً مع مؤشرات ومستهدفات برنامج التحول الوطني وهو البعد الرابع من استراتيجية برنامج التحول الوطني “تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي” عبر أهداف استراتيجية محددة.

وقال المغلوث: يسُرُّنا بهذه المناسبة أن نُعلن عن التدشين الرسمي لمركز التنسيق الاجتماعي ” تنسيق ” كأحد المبادرات النوعية لجائزة الأميرة صيتة والتي نرجو ونتوقع أن تُحدث نقلة نوعية في العمل التنسيقي والتكاملي لبرامج العمل الاجتماعي وتنقل صورة مُشرِّفة عما تُقدمه المملكة العربية السعودية من خدمات اجتماعية مميزة ترتقي لما وصلت إليه المملكة من مستوى متميّز ويُحتذى في كل المجالات.

وأبان المغلوث عن البحث من خلال جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي عن أولئك الملهمين الذين يُبهروننا بإنجازاتهم الإنسانية والاجتماعية ليجعلوا من هذا الوطن أيقونةَ فرحٍ وأمل وتفاؤل وإنجازات لا تعرف توقُّف.

وقال المغلوث: تعودنا أن نمدُ أيادينا وفاءً وعرفاناً لمن تعوّد أن يبذل بسخاء ويُكمل مسيرة خيرٍ أنتجها هذا الوطن المعطاء في تقدير وتكريم أصحاب الأيادي البيضاء ممَّن أصبحوا علامات فارقة ونماذج تُحتذى ورموزاً مُشرِّقة لهذا الوطن العظيم الذي يُبهرك بإنجازاته التنموية والمتجددة يوماً بعد يوم، ويَشُدّ من أزرها ويجعلها متماسكة.

ولفت المغلوث إلى أن جائزة الأميرة صيتة اعتادت أن تكون موضوعات المنافسة فيها نابعة من احتياجات مجتمع حقيقي ومتوافقة مع توجهات حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- لنسيُر جنباً إلى جنب كتحقيق أهدافنا الخيرة المشتركة التي تصب في نهاية الأمر لخدمة المواطن والوطن.

وتمنى المغلوث في نهاية كلمته كل الأماني الطيبة للمتسابقين في تحقيق الأثر الأعمق للعمل الاجتماعي الذي نتمناه وننتظره جميعاً وكل عام ووطننا أجمل وأفضل وأكثر ازدهاراً في ظل قيادة رشيدة تقوده للأمام والصدارة دائماً.

من جهته قال صاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير نائب رئيس اللجنة التنفيذية وعضو مجلس الأمناء لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي خلال كلمته بحفل إنطلاقة الدورة السابعة للجائزة: لقد تعودنا في جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي على أن تكون عطاءاتنا منسجمةً مع احتياجات المجتمع وملبيةً لتطلعات الوطن، ونحن ماضون قُدماً في مَدْ أيادينا لأولئك الذين قدّموا وما زالوا يُقدّمون خدمات جليلة للمجتمع عبر عطاءاتهم الإنسانية التي لا تعرف حدود، ونقول لهم “شكراً” بطريقتنا وبأسلوب يرتقي مع وعطاءاتهم الجميلة.

ووجه الأمير سعود شكره لوسائل الإعلام التي تساهم في نشر مناسبة خير لأهل الخير في وطن الخير عبر أقلامهم الفاعلة وعبر الوسائل الإعلامية المتميزة.