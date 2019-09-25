بالفيديو.. حلا شيحة تكشف سبب تغيير ملامحها.. وتؤكد: لبسي لا يحرج العين

القاهرة(صدى):

أعلنت الفنانة حلا شيحة، عن إجرائها عملية تجميل بسيطة في الأنف، ما تسبب في تغيير ملامحها بشكل ملحوظ، معلقة على جلسة التصوير المثيرة التي خاضتها قبل فترة.

وأكدت حلا شيحة خلال حوارها ببرنامج trending على فضائية mbc4، أنها كانت ترغب في إجراء عملية جراحية منذ زمن.

وقالت « عاملة حاجة بسيطة أوي مش محسوسة، خففت العضمة شوية وسبت حتة صغيرة، من زمان وأنا كان نفسي أعملها، وطول عمري كنت بحس إن في حاجة بتخطف عيني ».

وعلقت حلا على جلسة التصوير المثيرة التي خاضتها قبل فترة وأثارت جدلًا واسعًا، قائلة « الصور كانت بسيطة ولذيذة يمكن كانت في حتة صغيرة من البطن باينة، بس الصور كانت حلوة في العموم وشكلها مش أوفر ولا تجرح العين، وأنا طبيعية ولبسي بسيط مفيش فيه حاجة زيادة ».