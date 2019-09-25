ترامب بعد قرار عزله: « أنا أكثر رئيس أُسيئت معاملته »

واشنطن(صدى):

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن غضبه الشديد من إجراءات الديمقراطيين لعزله.

واعتبر ترامب نفسه أكثر رئيس أسيئت معاملته بتاريخ الولايات المتحدة.

وغرد الرئيس الجمهوري على ” تويتر ” : لم يعامل أي رئيس بتاريخ الولايات المتحدة بالسوء الذي عوملت به أنا. الديمقراطيون مليئون بالكره والخوف“.

وتابع ترامب: لا يجب أن يتعرض أي رئيس آخر لذلك، إنها حملة مطاردة“، مكررًا العبارة التي استخدمها مرارًا لوصف تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وأطلق الديمقراطيون، الثلاثاء، المرحلة الأولى من توجيه الاتهام له بشبهة طلبه من الرئيس الأوكراني التحقيق حول منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 الديمقراطي جو بايدن.

وعلى الرغم من القضايا العديدة التي هزت السنوات الأولى من رئاسة ترامب، إلا أن هذه الضربة السياسية تعدّ أكثر هجوم مباشر ضد الملياردير الأمريكي السابق.