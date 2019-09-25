بوبا العربية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة بوبا العربية، باب التقديم إلى وظيفة إدارية شاغرة للجنسين في مجال العمليات المصرفية؛ للعمل بالشركة في مدينة جدة.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني ” بوابة التوظيف ” ، أن الوظائف متاحة تحت مسمى ” مدير العمليات المصرفية Manager Banking Operations “.

واشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ” المالية، المحاسبة “، مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المالية، بالإضافة إلى مهارت التواصل الممتازة.

كما أشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/09/25م، من خلال الرابط التالي:هنـــــــــــا.