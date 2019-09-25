بوبا العربية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين بجدة
فتحت شركة بوبا العربية، باب التقديم إلى وظيفة إدارية شاغرة للجنسين في مجال العمليات المصرفية؛ للعمل بالشركة في مدينة جدة.
وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني ” بوابة التوظيف ” ، أن الوظائف متاحة تحت مسمى ” مدير العمليات المصرفية Manager Banking Operations “.
واشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ” المالية، المحاسبة “، مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المالية، بالإضافة إلى مهارت التواصل الممتازة.
كما أشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/09/25م، من خلال الرابط التالي:هنـــــــــــا.
اترك تعليقاً