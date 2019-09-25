مستشفى الدلم ينظم دورة الانعاش القلبي بالمحاكاة الصحية

محمد السعران(صدى):

ضمن إطار التعاون المشترك بين القطاعات الحكومية في الصحة و التعليم، نظمت إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم بالتعاون مع كلية الطب بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بمحافظة الخرج، دورة تدريبية بعنوان الإنعاش القلبي الرئوي بالمحاكاة الصحية خصصت للممارسين الصحيين بالمستشفى و بما يتماشى مع متطلبات هيئة التخصصات الصحية. .

و أوضحت الأخصائية سالي إبراهيم رئيس الشؤون الأكاديمية بالمستشفى؛أن الدورة تضمنت عرض وسائل الإنعاش القلبي الرئوي سواء داخل أو خارج المستشفيات للبالغين و للأطفال، أو الرضع نظرياً و بالتدريب العملي .و كانت الدورة بإلقاء الدكتور أحمد أبو دنيا استشاري التخدير بكلية الطب في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ، و المدرب المعتمد من جمعية القلب السعودية، والأمريكية.

من جهته عبّر سعادة مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم عن شكره العميق لسعادة عميد كلية الطب الدكتور عبدالرحمن الذياب إزاء هذا التعاون الذي يضيف الكثير للمستشفى و ييسر من رفع المستوى العلمي و المهني لمنسوبي المستشفى.