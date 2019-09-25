قاتل ومدمن.. أحد ضحايا خالد بن حمد يفضحه: ” خطر على المجتمع “

نايف السالم(صدى):

كعادة قطر تقول ما ليس تفعل وتلوح بأموالها هنا وهناك في إشارة إلى أنها قادرة على تغيير العالم وميزان القوة بهذه الأوراق.

وفي تصريح جديد فتح النار على قطر، قال ميم بن حمد آل ثاني أمير قطر الثلاثاء خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن قطر ستتبرع بمبلغ 100 مليون دولار أميركي لدول تعاني من مشكلات مناخية.

وأثار هذا التصريح استفزاز عالمي؛ خاصة في ظل اتهام الأخ غير الشقيق لتميم خالد بن حمد بالنصب على عدد كبير من المواطنين الأمريكان.

ورأى الأمريكان أنه الأولى أن يتم تسديد التعويضات التي تصل إلى 34 مليون دولار أميركي المستحقة على شقيق تميم، قبل أن يتعهد بالتبرع لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نمواً، للتعامل مع مخاطر المناخ.

ونشرت شبكة Newsy الأميركية تقريرا حول القضايا المتهم فيها خالد بن حمد، نجل أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وتنقسم إلى شقين، أحدهما جنائي يتعلق بالتحريض على قتل رجل وسيدة أميركيين والخطف وإجبار المختطفين على توقيع تنازلات عن حقوقهم قسرا تحت تهديد السلاح، وأخرى تتعلق بارتكابه هو واثنتان من شركاته في الولايات المتحدة مخالفات لقوانين العمل والتوظيف الأميركية.

وأجرى التقرير المصور لشبكة Newsy لقاء مع ماثيو بيتارد، أحد المحاربين الأميركيين القدامى من مقاطعة باسكو في تامبا بولاية فلوريدا، والذي يقاضي خالد بن حمد أمام محكمة فيدرالية، متهماً إياه بمحاولة تجنيده لقتل شخصين في كاليفورنيا واحتجاز مواطنين أميركيين ضد إرادتهم داخل قصره الضخم في الدوحة المحصن بأسوار عالية وطواقم حراسات مسلحة.

وقال بيتارد: بدأت فصول القضية عام 2017 في لوس أنجلوس، عندما عينه خالد بن حمد مديراً للأمن وكحارس شخصي له. وأوضح أنه كان يعمل سابقًا في مجال المقاولات الدفاعية لصالح إحدى شركات أسرة آل ثاني الحاكمة في قطر، حيث كان يتولى تدريب الجنود وضباط الشرطة المحليين ” .

وأضاف : ” كنت ذات يوم في قاعة القصر عندما قام خالد بن حمد بتعاطي جرعة زائدة من عقاقير مخدرة وسقط أرضا فاقدا للوعي ” .

وتابع: سارعنا بإسعافه وتم إنقاذ حياته واستعاد وعيه بعد علاجه ببخاخ من عقار Narcan، دواء يستخدم لمواجهة آثار تعاطي جرعات زائدة من المواد الأفيونية، مثلا الهيروين أو المورفين.

واستطرد: ” وقع حادثان في لوس أنجلوس، حيث طلب مني خالد قتل رجل وسيدة، بعدما حاول الرجل الأميركي المطالبة بتحصيل دين تبلغ قيمته 6000 دولار. وقال بيتارد إنه رفض تنفيذ أمر القتل بل قام بسداد المبلغ المطلوب.

أما فيما يتعلق بالواقعة الخاصة بالتحريض على قتل سيدة أميركية فقد أوضح بيتارد أن خالد بن حمد طلب منه ” قتل السيدة رميا بالرصاص ودفنها في الصحراء ” .

وأضاف بيتارد: ” في تلك اللحظة، نهضت وقلت: لا تطلب مني أبدًا أن أفعل ذلك مرة أخرى ” .

ولفت بيتارد إلى إنه قرر ترك الوظيفة الأمنية لكنه عاد إلى عمله الدفاعي لصالح شركة آل ثاني في قطر بعد وقت قصير من واقعة التحريض على القتل.