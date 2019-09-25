وكيله يحسم أنباء انتقال إبراهيموفيتش إلى الأرجنتين

طلال الغامدي(صدى):

حسم وكيل أعمال اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مينو رايولا، مدى صحة الأنباء الخاصة بانتقاله إلى صفوف فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، خلال الانتقالات الشتوية 2020.

وقال رايولا، في تغريدة له بموقع تويتر، إن فكرة انتقال إبراهيموفيتش إلى أي ناد غير مطروحة أساسًا.

ويلعب إبراهيموفتش مع فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، إلا أن انتقال النجم الإيطالي دانييلي دي روسي إلى صفوف النادي الأرجنتيني، جعل هناك تكهنات بانتقال إبراهيموفيتش، والمدرب جوزيه مورينيو، إلى النادي أيضًا.