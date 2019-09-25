عودة الأسطورة محمد نور إلى الاتحاد في يناير 2020

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن عودة الأسطورة محمد نور إلى صفوف نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوي 2020.

وأكدت المصادر، أن محمد نور (42 سنة) ستنتهي فترة إيقافه في يناير 2020، وهو الموعد المحدد لعودة فهد المولد مهاجم الفريق من الإيقاف الدولي أيضًا.

وأوضحت أن عودة نور إلى الاتحاد ستكون شرفية كختام لمسيرة اللاعب بعقد يمتد لـ6 أشهر.

وكانت لجنة الرقابة على المنشطات، قد أوقفت محمد نور عن اللعب بتاريخ الـ 29 من نوفمبر 2015، بسبب وجود عينة إيجابية، فيما أصدرت محكمة التحكيم الرياضي قرارًا بإيقاف اللاعب 4 سنوات.