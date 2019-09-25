وزير الخارجية البريطاني: إيران ارتكبت انتهاكات خطيرة

لندن(صدى):

هاجم دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، اليوم الأربعاء، إيران بسبب انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، في إشارة منه للهجوم على منشآت أرامكو.

وأكد «راب» أن إيران ارتكبت انتهاكات خطيرة وممنهجة للقانون الدولي، وجاء ذلك بالتزامن مع إصدار عدة دول أوربية بيانًا مشتركًا أكدت خلاله تورط إيران في الهجوم.

ووصف مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، الهجوم على منشأتي أرامكو بـ« العمل الحربي »، مطالبًا إيران بالتوقف الفوري عن تهديد الدول الأخرى.

اقرأ أيضًا: