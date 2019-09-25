مجلس الشيوخ الأمريكي يُقر تشريعًا لإنهاء حالة الطواريء

واشنطن(صدى):

أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن إقرار تشريعا لإنهاء حالة الطوارئ الأمنية التي أعلنها ترامب على الحدود.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أعلنت أمس، الثلاثاء، بدء إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه رسميًا.

ويأتي ذلك على خلفية مكالمة ترامب والرئيس الأوكراني التي اعتبرها الكونجرس محاولة للاستعانة بدولة خارجية؛ للتلاعب في مسار انتخابات 2020.