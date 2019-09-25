اقتصادي يُعلق على قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة

نايف السالم(صدى):

علّق المستشار الاقتصادي، أحمد الشهري، على قرار مجلس الوزراء بإلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة لمدة 5 سنوات.

وقال « الشهري » في تصريح له: قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة بالقطاع الصناعي أتمنى أن ينظر له كمرحلة خاصة لتحقيق التالي: مشاركة الصناعة في الناتج المحلي، زيادة توطين الوظائف العليا والمتوسطة، توليد نقد أجنبي كثيف وإظهار ذلك في المصارف الوطنية، تطوير أساليب الانتاج واستهلاك الطاقة.

وأصدر مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، قرارًا بأن تتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة لمدة 5 سنوات.

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