خدمات يقدمها المستشار العقاري لمستفيدي سكني

علي القحطاني(صدى):

كشف وأوضح صندوق التنمية العقارية عن الخدمات التي يمكن أن يحصل عليها مستفيدي سكني من خدمة المستشار العقاري.

وقال : خدمة المستشار العقاري توفر للمواطنين المسجلين على قوائم الانتظار لدى الصندوق والوزارة أفضل الحلول التمويلية والسكنية .

وتتمثل في تقديم خمس توصيات تمويلية تسهل عليهم متابعة طلبات التمويل المدعوم حتى استكمال توقيع عقود الدعم السكني، وهي خدمة قُدمت بهدف إثراء تجربة المواطن من خلال رحلة الحصول على القرض العقاري عبر تحليل شامل لحالة المستفيدين الائتمانية ومساعدتهم لمعرفة الحلول التمويلية المتوفرة لهم.

ولفت إلى أن خدمة المستشار العقاري يتم تقديمها عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني للصندوق أو برنامج “ سكني ” ، إضافة إلى مركز العناية بالمستفيدين أو الاستفادة منها في معارض “ سكني ” التي تقام في اغلب مناطق المملكة.

وأشار إلى أنه تم تدريب وتأهيل 250 مستشاراً عقاري يقدمون الخدمة في كافة فروع الصندوق بالمملكة، كما أنه بإمكان المستفيد الاستفادة من الخدمة عبر تطبيق الهواتف الذكية، كأول خدمة حكومية تصنف كنموذج عمل إلكتروني بسط وسهل على المستفيدين الحصول على السكن.

وأضاف أن تطبيق المستشار العقاري يعتبر أول منصة ربط تفاعلية حكومية بين المستفيدين والجهات التمويلية.

وساهمت في تقليص المدة الزمنية للحصول على التمويل العقاري من 45 يوماً إلى 5 أيام عمل، كما ترتبط إلكترونياً مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإضافة إلى السوق العقاري وأكثر من 16 جهة تمويلية من البنوك وشركات التمويل، ويعمل الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة بهدف تبسيط وتسريع العملية التمويلية والسكنية بالإضافة إلى صحة ودقة البيانات والمعلومات المتبادلة بين الجهات.

وأشار إلى أن عدد فروع الجهات التمويلية المسجلة في منصة تطبيق المستشار العقاري “ أعمال ” تصل إلى 1243 فرعاً على مستوى المملكة ويعمل بها أكثر من 4795 موظفاً يستقبلون طلبات المستفيدين ضمن عملية إلكترونية عالية الدقة، تعتمد على صحة البيانات والمعلومات وسرعة توافرها بين الجهات المرتبطة في التطبيق.

يشار إلى أن تطبيق “ المستشار العقاري ” يتيح تطبيقين على المنصة أحدهما للمستفيد والذي تمكنه بعد التسجيل من الاستعلام والتقييم وتحديث المعلومات والاطلاع على التوصيات وتقديم الاقتراحات عبر نافذة “ صوتك مسموع ” ، ومعرفة افضل العروض التمويلية المقدمة من الممولين حسب السياسات الائتمانية لكل جهة حيث يوضح النموذج نسبة الدعم للمستفيد، واقصى مبلغ تمويلي، ونوع المنتج الحلول التمويلية، بينما تطبيق المستشار العقاري “ أعمال ” والخاص بالجهات التمويلية والتي تقوم بتعيين منسق المبيعات ومدير مبيعات ليكون ضابط الاتصال والمنسق في استقبال وإدارة الفرص البيعية وتحويلها لفريق العمل في جهة التمويل لــ “ موظفي المبيعات ” ليتم العمل عليها خلال 5 أيام.

وأوضح صندوق التنمية العقارية، أن إجمالي من صدرت لهم شهادات من “ المستشار العقاري ” تمهيداً لتقديمها للجهات التمويلية بلغ 89.104 مستفيد، وقّع منهم 44.800 مستفيد عقودهم التمويلية، وحصلوا على التمويل العقاري المدعوم كما تملكوا مساكنهم.