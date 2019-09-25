الانضباط تغرم نادي النصر 10 آلاف ريال

ماجد محمد(صدى):

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، تغريم نادي النصر مبلغ 10 آلاف ريال لتأخره في تسليم قائمة الفريق قبل مواجهته أمام الفتح في منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين‬.

‏كما قررت اللجنة تغريم الوحدة وأبها‬ 10 آلاف ريال لتأخرهما في النزول للملعب في مواجهتهما بالدوري، وتغريم أحمد أشرف لاعب الفيصلي‬ 10 آلاف ريال ، بالإضافة للإيقاف التلقائي بسبب لعبه العنيف في مباراة فريقه أمام الشباب‬.

‏في حين قررت اللجنة قبول شكوى نادي الحزم‬ شكلًا ورفضه موضوعًا لقرار الحكم الانضباطي في مواجهته أمام التعاون‬.