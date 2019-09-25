فريق سقيا العطاء التطوعي يحتفل باليوم الوطني 89 تحت شعار همة حتى القمة

عبير شفلوت(صدى):

في إطار الإحتفالات باليوم الوطني ٨٩ قدم فريق سقيا العطاء التطوعي بالعاصمة المقدسة احتفاليته باليوم الوطني ٨٩ في سوق الضيافة

بأجمل صورة عكس من خلالها تميزه وحبه للوطن وقد أظهر أعضاء الفريق روح التعاون والإبداع تحت إشراف الأستاذ سلطان الحسن والأستاذة سمية الطارقي ، و ضمنت الفعالية رسومات قدمها الأطفال تعبيراً عن الوطن .

وفي حين اخر فعل الفريق العديد من الأركان التي شارك بها الأطفال من مسابقات ،والرسم على الوجه، والمرسم الحر .

كذلك تميز الفريق بوضع لوحة جدارية ظهر فيها صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وكذلك حدود المملكة اذ تهدف إلى جمع٨٩ بصمة من الأطفال والأهالي داخل خريطة المملكة .

الإحتفالية اظهرت مشاعر الأطفال والأهالي من خلال مشاركتهم الفرحة مع أعضاء الفريق.

وفي ختام الفعالية تم توزيع الهدايا التذكارية على الأطفال .