بعد ألفاظها الخارجة.. فيفي عبده تعتذر: « مش عارفة حصل إزاي »

القاهرة(صدى):

أثارت الفنانة المصرية فيفي عبده جدلًا كبيرًا بخروجها في فيديو للتعليق على الأحداث التي شهدتها مصر مؤخرًا والتظاهرات الجمعة الماضية.

وحرصت فيفي عبده على الاعتذار عن الألفاظ الخارجة التي تلفظت بها أثناء شنها هجوما شرسا على المحرضين على فوضى في البلاد.

وقالت في اعتذارها: ” أنا معرفش اتكلمت كده إزاي أنا مقصودش أقول الكلام ده ” .

ووجهت ” فيفي ” ، خلال حوارها في برنامج ” يحدث في مصر ” ، الذي يُعرض على شاشة ” mbc مصر ” ، مع الإعلامي شريف عامر، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة المصرية والقضاء المصري وكل رجل وامراة، وكل طفل وطفلة وشاب وشابة داخل مصر.

وتابعت: ” أول ما أدخل في لايف على الفيس بوك أو أطلع أي برنامج لازم أقول الكلام ده، ده من قلبي ” .