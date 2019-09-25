بالفيديو.. ردة فعل بريئة لطفل سُئل « أين تقع السعودية »

علي القحطاني(صدى):

وثّق مقطع فيديو، ردة فعل عفوية لطفل سعودي سُئل في أحد البرامج « أين تقع السعودية ».

وعلى الفور رد الطفل بشكل عفوي وبريء : « لن تقع السعودية » ، ما يُشير إلى التربية ونشأة الطفل الوطنية.