نشر : منذ 25 دقيقة 1٬784 1 الاخبار المحلية بالفيديو.. ردة فعل بريئة لطفل سُئل « أين تقع السعودية » علي القحطاني(صدى): وثّق مقطع فيديو، ردة فعل عفوية لطفل سعودي سُئل في أحد البرامج « أين تقع السعودية ». وعلى الفور رد الطفل بشكل عفوي وبريء : « لن تقع السعودية » ، ما يُشير إلى التربية ونشأة الطفل الوطنية. https://www.slaati.com/wp-content/uploads/2019/09/فيديو..-ردة-فعل-عفوية-لطفل-عند-إجابته-على-سؤال-أين-تقع-السعودية..mp4
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83125 ] نشر منذ 18 دقيقة
صح لسانه ,,
,, انا اشهد ان جوابه في الصميم وعمق العمق .. بيض الله وجهه ومن رباه ..