بالصور..مواصفات هيونداي كريتا 2020 الجديدة بالمملكة

أعلنت هيونداي عن وصول طرازها الجديد من فئة الكروس أوفر ” كريتا الجديدة ” إلى المملكة وهذا هو الجيل الثاني من الكروس أوفر المدمجة المتوفرة في أسواقنا منذ مدة والتي تحظى بمبيعات طيبة لكونها كروس أوفر مدمجة وعملية واقتصادية نسبياً في الاستهلاك والسعر، وسنتعرف عليها اليوم عن قرب أكثر.

تأتي كريتا بتصميم خارجي أنيق، حيث تعطيك خطوط غطاء المحرك المتعرجة بشكل سلس والمصد العريض انطباعًا مثيرًا من الوهلة الأولى، ويتميز الجيل التالي من شبكة الرادياتور المصنوعة من الكروم بالشكل السداسي المزود بثلاث شرائح عرضية، وفي الأمام يعكس تباين النحت في الجزء السفلي مع الشبكة ثلاثية الشرائح المصنوعة من الكروم جاذبيتها .

كما حصلت داخلية سيارة كريتا الجديدة لعام 2020 على عدد من التحديثات، حيث حصلت على تصميم داخلي فاخر حيث تم صنع كل شيء خاص بالمقصورة بانسيابية لتوفير أقصى قدر من الراحة والانسجام، كما يوفر زر التشغيل الانضغاطي راحة إضافية في تشغيل / إيقاف المحرك بمجرد ضغطة زر واحدة، وتم اضافة الكثير من مزايا السلامة والراحة، ويتضمن ذلك التحكم التلقائي في الإضاءة، والتوجيه القابل للتعديل، والمفتاح الذكي، وزر تشغيل / إيقاف المحرك، ومرآة الرؤية الخلفية الداخلية القابلة للتعديل لتجنب الأنوار المزعجة عالية الشعاع، والتحكم التلقائي في السرعة وغيرها الكثير .

وتتوفر كريتا هيونداي كريتا 2020 في السوق السعودي بمحرك بنزين سعة 1.6 لتر ينتج 123 حصان و151 نيوتن.متر من عزم الدوران، أو محرك ديزل سعة 1.4 لتر يولد قوة 90 حصان و220 نيوتن.متر من عزم الدوران، أو ديزل سعة 1.6 لتر يولد قوة 128 حصان و260 نيوتن.متر من عزم الدوران، جميعها مقترنة بعلبة تروس أوتوماتيكية أو يدوية بست سرعات إلا الديزل سعة 1.4 لتر فيتصل بناقل حركة يدوي فقط، وتتميز كريتا الجديدة أيضًا بتعليق أمامي وخلفي يوفر مستويات غير مسبوقة من الاستقرار والمتانة على الطرق والمنعطفات