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لحياة زوجية سعيدة .. تصرفات لا تفعليها مع أهل زوجك

لحياة زوجية سعيدة .. تصرفات لا تفعليها مع أهل زوجك
أميرة خالد(صدى):

أوضح الباحث الاجتماعي والمستشار الأسري عبدالرحمن القراش ، أن هناك تصرفات ينبغي على الزوجة ألاّ تفعلها مع والدي زوجها، فيجب أن تكون العلاقة بين الزوجة ووالدي زوجها على ما يرام، حتى يقدرها زوجها نتيجة تقديرها لأهله .

وكشف القراش عن تصرفات ينبغي على الزوجة ألاّ تفعلها مع والدي زوجها، وهي:

• إساءة الظن بالزوج على أدنى تصرف منه، والإسراع لأحد والديه لتخرج ما في الجعبة، الأمر الذي يقلب الحياة الزوجية إلى جحيم ونكد دائمين، ويعود على الأبناء بالهموم والأحزان.

• تحميله فوق طاقته، سواء كان ذلك مادياً أو من ناحية مسؤوليات الحياة الأخرى، خصوصاً حين تقارن الزوجة نفسها بغيرها من الغنيات أو المرفهات.

• عتابه أمام والديه على أمور لا يستطيع تغييرها، كنقص في عائلته، مشكلات في أقربائه وما إلى ذلك، الأمر الذي يصيب الزوج بالندم على هذا الاختيار.

• تجاهله وإنكار فضله أمام والديه، مع ذكر أيامه الثقيلة وأعماله السلبية، وهذا الأمر يصيب الزوج بألم شديد جداً وحسرة على ما فات من أيام عشرته معها.

• تفضيل أهلها على أهله، كتفضيل استضافتهم وإحسان استقبالهم والمبالغة في إكرامهم، وفي المقابل إهمال أهل زوجها والعبوس في وجوههم وإساءة الضيافة معهم، وكأن بينها وبينهم عداوة.


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