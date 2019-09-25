مسافرون بـ « السعودية » يضطرون إلى العودة بعد وصولهم إلى سلم الطائرة
اضطر ركاب رحلة تابعة للخطوط السعودية، إلى العودة لصالات الانتظار مرة أخرى بعد وصولهم إلى سلم الطائرة.
وطلبت الشركة، من ركاب الرحلة رقم (3303) المتجهة إلى القاهرة العودة مرة أخرى، مرجعة السبب إلى وجود عطل فني.
وأرسلت للمسافرين رسالة هاتفية، جاء فيها: « نعتذر عن تغيير موعد إقلاع الرحلة رقم (3303) إلى الساعة 18 » ، فيما وضعت عبارة «أُغلقت الأبواب » على شاشات عرض الرحلات.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83131 ] نشر منذ 9 دقائق
الله يستر عليهم ..
ابو احمد[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 9 دقائق
أمر عادي ممكن يحصل لأي خطوط نطبيقا لمبدأ السلامة اولا