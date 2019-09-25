لم تذهب للروضة ونسيها عمها داخل المركبة.. وفاة طفلة اختناقاً في جازان

تركي السالم(صدى):

شهدت منطقة جازان حادث أليم، حيث لقيت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، مصرعها اختناقاً بعدما نسيها عمّها داخل سيارته لعدة ساعات.

وتفصيلًا، اصطحب مواطن ابنة أخيه إلى المدرسة في مدينة جازان صباح اليوم الأربعاء، وعند توقف السيارة أمام مدرسة الروضة لم تغادر الطفلة وغلبها النوم بالمقاعد الخلفية، ثم غادر عمها موقع المدرسة للذهاب إلى مقر عمله دون أن ينتبه لوجودها.

واكتشفت عم الطفلة أنها لا تزال في المركبة بعد انتهاء، إذ وجدها في حالة إغماء داخل السيارة، و تبين لاحقًا أنها في حالة وفاة بعد الكشف عليها من قبل أطباء الطوارئ.

و فتحت الجهات الأمنية تحقيقًا مع والد الطفلة وعمها ومع إدارة مدرسة الروضة لمعرفة ملابسات الحادثة.