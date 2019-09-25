وظيفة شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتح برنامج مستشفى قوى الأمن، باب التقديم إلى وظيفة شاغرة في مجال السلامة والتدريب؛ للعمل بالمستشفى في مدينة الرياض.

وأوضح البرنامج عبر موقعه الإلكتروني «بوابة التوظيف»، أن الوظيفة متاحة تحت مسمى «مسؤول السلامة والتدريب Safety & Training Officer».

واشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص «الصحة البيئية والسلامة، السلامة الصناعية، الصحة والسلامة المهنية» أو تخصص ذات صلة، مع خبرة لا تقل عن سنتين في إدارة برامج السلامة والصحة والبيئة.

كما أشار البرنامج إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/09/25م، من خلال الرابط التالي من هنــــــــــا .