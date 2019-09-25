رئيس اتحاد الرياضات اللاسلكية يتوج الفائزين في بطولة سوبر ساند دراق بالجبيل

محمد السعران(صدى):

توج رئيس اتحاد الرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد ” تحكم ” سعود الفغم الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة سوبر ساند دراق التي أقيمت يوم الاثنين الماضي على شاطئ الفناتير بالجبيل.

وشملت البطولة فئتين للسيارات ( البنزين ـ الكهربائية ), حيث حل أولاً في فئة البنزين محمد الحداد من الكويت وفي المركز الثاني مساعد المساعد وثالثاً إدريس الخلف, وفي فئة الكهرباء جاء أولاً عبدالحكيم المهنا وثانياً صادق الخميري وفي المركز الثالث سعد جدوع.

عروض السيارات اللاسلكية وسيمو ليتر وتجارب السيارات اللاسلكية،وذلك ضمن الجهود والأنشطة المستمرة للاتحاد برئاسة سعود الفغم للمشاركة في جميع المناسبات والفعاليات الوطنية