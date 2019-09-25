بالفيديو.. فنانة كويتية تثير الجدل بتصريحاتها حول شيرين: « اختي وما أدري »

أميرة خالد(صدى):

تسببت الفنانة الكويتية أبرار، في ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شبهت نفسها بالفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب.

وأشارت ” أبرار ” في مقطع فيديو نشرته على إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الشبه الكبير بينها وبين شيرين، مؤكدة أنها تشعر بأنها نصفها الثاني.

ولفتت إلى أنه تتم إساءة فهم ما تقوله في بعض الأحيان، تمامًا مثل ما يحدث مع شيرين، قائلة ” أخاف اختي وانا ما أدري “.

وشهد حفل شيرين الأخير في جدة ضمن حفلات موسم اليوم الوطني للمملكة، العديد من المواقف المثيرة للجدل، إذ قبلت يد زوجها الفنان حسام حبيب ورفضت الإدلاء بأي تصريح؛ خوفًا من فهمه بطريقة خاطئة.