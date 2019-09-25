حيلة سحرية للتخلص من ألم ارتداء الكعب العالي

أميرة خالد(صدى):

لا تستطيع أي فتاة التخلي عن ارتداء الحذاء بالكعب العالي، فهو يضيف لمسة جمالية وأناقة خاصة على إطلالتها، كما يساعدك في الحصول على قوام متناسق.

وتواجه الكثير من الفتيات بعض المشاكل عند ارتداء الكعب العالي، منها الشعور بالألم في القدمين؛ بسبب تأثير الكعب العالي على القدم.

ويمكنك اللجوء إلى بعض الحيل البسيطة والسهلة؛ للتخلص من ألم القدمين، وذلك من خلال تغليف اصبعي القدمين الثالث والرابع بشريط لاصق.

وتساعدك هذه الطريقة في الحد من الشعور بالألم في أسفل القدم، كما يمكنك رش القليل من بودرة الأطفال داخل الحذاء، يساعد أيضًا على امتصاص العرق ويحد من ارتفاع درجة حرارة القدمين.