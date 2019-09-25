طوارئ مدني عسير تنفذ تمرينًا حول تسرب مادة كيميائية بمصنع

محمد بن طحيطح(صدى):

نفذت قوة طوارئ الدفاع المدني بمنطقة عسير بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني بالمنطقة هذا اليوم الاربعاء ١٤٤١/١/٢٦هـ تمرينا حول تسرب مادة كيمائية باحد مصانع الدهانات بالمنطقة ،وقد تم خلال التمرين .

احتواء الحالة والقيام بتنفيذ اعمال الاخلاء والرصد والاخلاء الطبي واعمال التطهير وتطبيق خطة الإسناد الآلي والبشري وفقاً لما تطلبه الموقف.

وقد شاركت في التمرين كلاً من الشؤون الصحية والدوريات الامنية وكذلك الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) بمنطقة عسير بهذه الفرضية وفقا للمهام المناطة بكل جهة، ويأتي تنفيذ مثل هذه الفرضيات بهدف قياس مستوى الاداء والوقوف على جاهزية الجهات المشاركة .