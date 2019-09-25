خطيب جمعة إيراني يعترف بمسؤولية بلاده عن هجوم أرامكو

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو نشره ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، خطيب جمعة إيراني وهو يعترف بدور إيران في المنطقة العربية في شنّ هجمات “ أرامكو ” .

وعلق خلفان على الفيديو قائلًا : إن الخطيب صرح بأن “ إيران لا تنكر أنها موجودة في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وغزة وأن جميعهم تحت أمر مرشد الثورة الإيرانية ” ، مضيفًا “ أين هم الذين يدعون العروبة يا ترى في هذه البلدان؟ ” .

وأضاف : ” قادة المقاومة الإيرانية يعترفون بأنهم هم من شن الهجوم على أرامكو ودول العالم تبحث عن دليل…وكأن الاعتراف ليس بسيد للأدلة؟ ” .

وتابع “ أين جامعة الدول العربية من هذا الخلل في الكيان القومي العربي؟ ” ، وأضاف “ تتجنب الدول العربية التدخل في الشأن الإيراني.. لكن إيران لا تتردد في التدخل بالشأن العربي..وهذا هو الفارق في التأثير ” .

واستكمل “ هناك من يتحدث عن القوة الناعمة لإيران اليوم…وهو عنوان من وجهة نظري لا يصح..فإيران قوة غاشمة ظالمة.. القوة الناعمة هي التي تعني غير ذلك تماماً، لا شئ يجمع بين إيران والقوة الناعمة أبداً ” .