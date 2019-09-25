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أبشر تكشف حقيقة إمكانية إطلاع المؤسسات على بيانات المستخدمين

أبشر تكشف حقيقة إمكانية إطلاع المؤسسات على بيانات المستخدمين
علي القحطاني(صدى):

كشفت منصة الخدمات الإلكترونية الشاملة ” أبشر “، مدى إمكانية الإطلاع على بيانات المستخدم بالمنصة من قبل جهات أخرى.

وأكدت منصة ” أبشر ” أنه لا يمكن الإطلاع على بيانات المستخدم بمنصة أبشر من قِبل جهات أخرى إلا بعد سماح المستخدم لهم وإصدار تفويض خدمة ” بياناتي “، الذي يسمح للمنشآت بالإطلاع على معلوماته المطلوبة من خلالهم.

وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستخدمين للمنصة عبر حسابها على ” تويتر ” ، قائلًا ” هل فيه خصوصية على معلومات الشخص وعدم استخدامها من قبل بعض الجهات الحكومية والخاصة دون علمه؟ “.


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