ذبح بقرة في الغابة .. فضربوه حتى الموت

نيودلهي(صدى):

أقدم عدد من الأهالي بولاية جاركاند في شرق الهند ، على قتل رجلاً بعد اتهامه بـ”ذبح بقرة”، في أحدث قضية عنف تتعلّق بحيوانات تعتبر مقدّسة لدى “الهندوس” الذين يشكلون أغلبية في البلاد.

وقال إم. إل مينا المسؤول الكبير في الشرطة بولاية جاركاند في شرق الهند، في تصريحات إعلامية ، إنّ مجموعة تضمّ ما بين 10 و15 شخصاً هاجمت 3 رجال واتهموهم بذبح بقرة في غابة تبعد نحو 50 كلم من رانتشي عاصمة الولاية ، ولقي أحدهم حتفه وأصيب الآخران .

وأضاف مينا أنّ الشرطة اعتقلت 8 أشخاص في ما يتّصل بواقعة القتل التي حدثت في منطقة خونتي الريفية.