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توقيع عقود عدد من المشروعات البلدية برجال ألمع بقيمة تجاوزت 16 ميلون ريال

توقيع عقود عدد من المشروعات البلدية برجال ألمع بقيمة تجاوزت 16 ميلون ريال
محمد السعران(صدى):

وقع أمين منطقة عسير الدكتور  وليد الحميدي ” هذا اليوم الأربعاء الموافق 2‪6محرم1‪441 عقود عدد من المشروعات  التي تعتزم تنفيذها في محافظة رجال ألمع خلال الفترة القادمة ضمن جملة من المشروعات الجديدة ببلديات ومحافظات المنطقة .

وقد أوضح رئيس المجلس البلدي بمحافظة رجال ألمع الأستاذ “أحمد أبو زحلة” أن تلك العقود التي أُبرمت شملت إنشاء ساحات وممرات وحدائق وجسور للمشاة بالمحافظة ، مضيفاً أن القيمة الإجمالية لتلك العقود قد بلغت ستة عشر مليوناً وثمانمائة وتسعة وتسعون ألف ريال .

كما أكد “أبو زحلة” أن هذه العقود تعكس مدى اهتمام الحكومة بمثل هذه المشروعات الهامة التي تخدم في المقام الأول المواطن والمحافظة على سلامته وتوفير كل سبل الراحة والرفاهيته له ، رافعاً بهذه المناسبة شكره لسعادة أمين عسير الدكتور “وليد الحميدي” على مجهوداته الواضحة وبصماته البينة للجميع منذ توليه منصب الأمين ، وعلى اهتمامه بمحافظة رجال ألمع .


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