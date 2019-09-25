جامعة الملك خالد تحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة

محمد بن طحيطح(صدى):

نظمت جامعة الملك خالد ممثلة في كلية التربية بالتعاون مع مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بعمادة شؤون الطلاب، صباح أمس الثلاثاء، ندوة علمية بعنوان “حق لغة الإشارة للجميع”، وذلك في مقر كلية التربية بالمدينة الجامعية بأبها، بحضور عميد الكلية الدكتور ثابت آل كحلان، ومدير مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بعمادة شؤون الطلاب الدكتور عامر جعفر.

ويأتي تنظيم وإقامة الندوة بالتزامن مع اليوم العالمي للغة الإشارة بمشاركة نخبة من المختصين في مجالات التربية الخاصة، كما تمت ترجمة فقرات الندوة بلغة الإشارة، وقدم أمجد عسيري مترجم فقرات الندوة تجربته الشخصية في تعلم لغة الإشارة، وأهميتها لدى عدد كبير من شرائح المجتمع الدولي، وفي ختام الندوة تم تكريم المشاركين وعدد من الحضور.

يذكر أن تحديد يوم 23 ديسمبر للاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة يعود إلى تاريخ إنشاء الاتحاد العالمي للصم في عام 1951م، فيما تم أول احتفال عام 2018م بعد اعتماد الأمم المتحدة ليوم الاحتفال العام الذي يسبقه إثر اقتراح 135 جمعية وطنية للصم حول العالم.