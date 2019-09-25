مصرف الراجحي يوفر وظائف شاغرة للنساء

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مصرف الراجحي، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للنساء؛ للعمل بالمصرف في المدن التالية «تبوك، ينبع»، بمسمى «مديرة فرع Branch Manager».

واشترط المصرف أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، حاصلة على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، الاقتصاد) أو ما يعادلها، لديها خبرة لا تقل عن 6 سنوات في الأعمال المصرفية منها لا يقل عن 3 سنوات في دور إداري.

وأكد أن التقديم متاح حاليًا وذلك من خلال الروابط التالي هنــــــــــــــــا ..وهنــــــــــــــــا .