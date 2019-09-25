منتخب قوى  الأمن الداخلي اثناء بطوله  العالم للشرطة في إيطاليا

محمد السعران(صدى):

حقق منتخب قوى الأمن الداخلي خلال مشاركته في بطوله العالم للشرطة في إيطاليا إنجازا غير مسبوق للرياضة السعودية بصفه عامه والقطاع الأمني بصفه خاصة بتحقيقه المركز الثاني من بين ٣٨ دوله مشاركه من خلال إحراز ه الميدالية الفضية وكذلك الميدالية البرونزية على مستوى الفرق في الرماية الفردية .

حيث حصل الاعب السعودي الرئيس رقباء م سعيد المطيري علي المركز الثاني في هذه المسابقة . وفي منافسات (سكيت) حقق منتخب قوى الامن الداخلي الميدالية الفضية

اما منافسة الفرق الجماعية في فئة رماية التراب فقد حل المنتخب السعودي لقوى الأمن الداخلي حيث حصل الاعبان السعوديان الرقيب فيصل الدعجاني والرقيب بندر الشيباني على المركز الثالث فرق كان والميدالية البرنزية .

هذا وقد عبر رئيس الإتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي رئيس الوفد العقيد سلطان الودعاني عن سعادته بهذا الانجاز الذي تحقق للرياضة الأمنية قائلا ان هذا ثمرة الدعم اللامحدود الذي يتلقاه الاتحاد السعودي لقوى الامن الداخلي من لدن صاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز -وزير الداخلية – حفظة الله- والمتابعة المستمرة لمعالي مدير الأمن العام الفريق اول ركن خالد بن قرار الحربي لكافة مناشط هذا الاتحاد.

وقال ان الاتحاد السعودي لقوى الأمن الداخلي حقق هذا الانجاز الذي يعد اضافة لما تحقق من انجازات للرياضة الشرطية ونحن باذن الله نعمل سويا مع أعضاء هذا الاتحاد لتطوير عطاءه لتحقيق مزيد من النتائج للرياضة الأمنية في قادم الأيام ونحن فخورين بما حققنا وتطلعنا الى استمرار ذلك .