أول ظهور لـ «ID.4 كروز » من فولكس فاجن أثناء اختبارها

برلين(صدى):

أطلقت فولكس فاجن ، سيارة جديدة توقع خبراء أنها سوف تتبع إخوتها وسيطلق عليها اسم ID.4 كروز، ولكن مهما كان ما سيطلق عليها، فقد التقطت عدسات تجسسية السيارة أثناء اختبارها في جبال الألب بالنمسا، وعلى الرغم من التمويه الجيد، إلا أن السيارة الكهربائية يبدو أنها تحتفظ بالكثير من السمات الخارجية لسيارة ID كروز، والتي تم عرضها لأول مرة منذ أكثر من عامين في معرض فرانكفورت للسيارات 2017.

وستأتي سيارة ID.4 كروز بنسختين كوبيه SUV، مثل السيارة الاختبارية الأصلية، وبنسخة SUV مع تصميم أكثر تقليدية للخطوط الخلفية والباب الخلفي، ويمكننا أيضاً أن نرى انها تحتوي على أبواب خلفية تقليدية تتخلى عن العناصر المنزلقة لسيارة 2017، ولم يتضح بعد ما إذا كانت نسخة الكوبيه ستتبنى هذا النهج أيضاً.

تم الكشف عن أحدث تجسيد لسيارة ID.4 كروز الاختبارية في معرض شنغهاي للسيارات في أبريل 2017، حيث حصلت على تصميم أمامي متغير، ووفقاً لرئيس مجلس إدارة فولكس فاجن هربرت ديس، ما يجعله أكثر انسجاماً مع نسخة الإنتاج النهائية للسيارة.

وتعد ID.4 كروز سيارة كروس أوفر تهدف إلى الجمع بين الخطوط الديناميكية لسيارة رياضية حديثة إلى جانب القدرة على القيادة في جميع التضاريس لسيارات الطرق الوعرة المخصصة، ويقال إنها ستوفر مساحة داخلية مساوية لتيجوان Allspace بالإضافة إلى 515 لتر من المساحة الخلفية للأمتعة.