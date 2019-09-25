ضبط شاب اقتحم مسجد للنساء ومزق المصحف

مليكة فؤاد(صدى):

نجحت عناصر المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان بالمغرب، مساء ، في ضبط شخص يبلغ من العمر 22 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتهاك حرمة مسجد وإهانة المصحف الشريف.

واقتحم الشاب العشريني مسجدا مخصصا للنساء، وشرع في تمزيق المصحف الشريف بدون سبب قبل أن يفر نحو وجهة مجهولة.

وأفاد مصدر أمني أن مصالح الشرطة وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، باشرت مجموعة من التحريات والأبحاث المكثفة وهو ما مكن من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وجاري مواصلة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشاب.