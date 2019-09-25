بعد رد تركي آل الشيخ.. إليسا: جاهزة في أي وقت للغناء بالمملكة

أميرة خالد(صدى):

اعتذرت الفنانة اللبنانية إليسا على تغريدتها التي أثارت غضب الشعب السعودي؛ بشأن إحيا ء حفلات بالمملكة.

وغردت : بشكرك معالي المستشار. مش مشكلتي إذا انفهم كلامي بطريقة مغايرة. على العموم، ما في شي بيغيّر من محبتي للشعب السعودي.

وأضافت إليسا : أكّن كل محبة وتقدير للمملكة العربية السعودية ولشعبها والوقت الذي ترونه مناسبا لوجودي بينكم سأفعل بكل محبة.

ورد ” آل الشيخ ” على تعليق إليسا بقوله: ايوه كذا بوضوح … احب المملكه وفي الوقت الي بنطلب فيه انا جاهز.

وكانت إليسا قالت أمس ردًا على مطالب البعض بإقامة حفلات لها بالمملكة: عندما تريد أن تراني في حفلة موسيقية، سيحدث ذلك إذا كان الوقت مناسبًا، ليس عليك أن تطلب ذلك من أي شخص لأنني في المكان الذي أستحق أن أكون فيه.