شركة بترومين نيسان توفر وظائف للرجال لدى فروعها بالمملكة
أعلنت شركة بترومين نيسان توفر وظائف شاغرة (للرجال)، للعمل لدى فروع الشركة بالمملكة، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أبناء المواطنات .
الوظائف: ( فني صيانة مركبات – مُهندس استقبال – مدير ورشة – مُحضر قطع غيار – مُشرف قطع غيار ) .
وقالت الشركة ، أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي غداً الخميس بتاريخ 2019/09/26م ، تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي
(مع كتابة مسمى الوظيفة واسم المدينة في عنوان البريد):[email protected]
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