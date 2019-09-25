شركة بترومين نيسان توفر وظائف للرجال لدى فروعها بالمملكة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة بترومين نيسان توفر وظائف شاغرة (للرجال)، للعمل لدى فروع الشركة بالمملكة، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أبناء المواطنات .

الوظائف: ( فني صيانة مركبات – مُهندس استقبال – مدير ورشة – مُحضر قطع غيار – مُشرف قطع غيار ) .

وقالت الشركة ، أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي غداً الخميس بتاريخ 2019/09/26م ، تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي

(مع كتابة مسمى الوظيفة واسم المدينة في عنوان البريد):[email protected]