280 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني بعسير

محمد بن طحيطح(صدى):

احتفل أكثر من 280 ألف طالب وطالبة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ، باليوم الوطني 89 ، في أكثر من 1300مدرسة للبنين والبنات.

وأكَّد مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني ، أنَّ الإدارة عملت على تنفيذ منظومة متكاملة من البرامج والفعاليات الخاصة بالاحتفاء باليوم الوطني، سعت من خلالها إلى تعزيز الهوية الوطنية والانتماء الوطني، وتذكير النشء بحق الوطن، وتوعيتهم بالمنجزات والمكتسبات المتحققة في الوطن الغالي منذ توحيد المملكة على يد المغفور له – بإذن الله – الملك عبد العزيز آل سعود ،وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – .

وأشار الجوني إلى أن فعاليات المدارس تناولت إبراز جهود الملك المؤسس في لمِّ الشمل وتوحيد الأمة وتعريف النشء بمسيرة النماء التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات ، والتركيز على رؤية المملكة 2030 ،وجهود رجال الحد الجنوبي ، في حين تم توظيف برنامج الاصطفاف الصباحي والإذاعة المدرسية ، وبرامج النشاط الطلابي للتعريف بهذه المناسبة .