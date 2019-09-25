الأمير فيصل بن بندر يستقبل الأمين العام لجمعية البر الأهلية بالرياض

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, الأمين العام لجمعية البر الأهلية بالرياض الدكتور ثامر بن غشيان .

وشهد سموه توقيع عقد إنشاء صالات تجارية ومقر إداري لفرع الجمعية بحي الروضة والجنادرية.

وأعرب سموه عن تهنئته بهذا المشروع، مقدماً شكره للقائمين عليه والداعمين والمساهمين في هذا العمل الإنساني والاجتماعي ، داعياً أهل الخير والمحسنين على المساهمة في مثل هذه الأعمال الاجتماعية التي تحقق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وأوضح بن غشيان أن هذا المشروع يأتي ضمن خطط الجمعية الإستراتيجية لتنمية مواردها المالية وإيجاد روافد ثابتة من خلال الأوقاف وتخفيف الأعباء المالية على الفروع بإنشاء مقرات يمتلكها الفرع ، وهذا المشروع عبارة عن صالات تجارية ومقر إداري للفرع على مساحة 4895 مترا مربعا، وتقدر تكلفة المشروع بقيمة وقدرها 10,969,908 عشرة ملايين وتسعمائة وتسعة وستون ألفا وتسعمائة وثمانية ريالات ومدة تنفيذ المشروع 21 شهراً.

وقدم بن غشيان شكره لسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه على ما يوليانه من دعم وتوجيه لجمعية البر الأهلية بالرياض ، وما يحظى به العمل الخيري والاجتماعي بالمنطقة من اهتمام ومتابعة وتوجيه من سموه .