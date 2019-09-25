دراسة حديثة تكشف ارتباط تجاعيد الوجه بمشاكل العظام

واشنطن(صدى):

أوضحت دراسة حديثة أنه يمكن التجاعيد التي تظهر على الوجه أن تكشف الكثير من أسرار الصحة فقد تدل على مشاكل تعاني منها العظام.

وتناولت الطبيبة المشاركة في الدراسة لبنى بال، اختصاصية الغدد الصماء في كلية الطب في جامعة يال في الولايات المتحدة الأميركية وفريقها حالة أكثر من 100 امرأة تتراوح أعمارهن بين 40 و50 عاماً وتم تحليل التجاعيد التي تظهر على وجوههن. كما جرى قياس درجة قوة البشرة وخصوصاً في منطقة الخدود والجبين.

وتبين أن النساء اللواتي تظهر لديهن التجاعيد بشكل عميق وواضح يعانين من تراجع في كثافة العظام مقارنة بأولئك ذوات البشرة الخالية من الخطوط.

وخلص الباحثون إلى أن البشرة والعظام ربما يتشاركان الاستفادة من بعض انواع البروتينات التي يطلق عليها اسم الكولاجين ، وتم تقديم نتائج هذه الدراسة في اطار الاجتماع السنوية لجمعيةThe Endocrine Society في بوسطن. لكن بال أشارت إلى أن تأكيد هذه النتائج ما زال يحتاج إلى المزيد كن الأبحاث.