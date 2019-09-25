نصائح هامة حتى لا تنزلق سيارتك في الشتاء

أميرة خالد(صدى):

قدم الفنيون والمتخصصون نصائح وارشادات مهمه للسائقين لتجنب انزلاق سياراتهم خلال فصل الشتاء القادم لتجنب وقوع العديد من الحوادث والمشاكل وهى :

ونصح المتخصصون قائدي المركبات ، بالتقليل من السرعة أثناء السير في فصل الشتاء، يضمن لك السلامة على الطرقات، ويمنع حدوث أي مفاجئات قد تظهر لك ، وحافظ على مسافة أمان كافية بينك وبين السيارات الأخرى، فذلك يضمن السيطرة الجيدة على المركبة، وخاصة إذا تفاجأت بأي طارئ، ودست على المكابح وحدث الانزلاق، فتكون مسافة الأمان كافية للسيطرة مجدداً على السيارة.

و تخفيض السرعة تدريجياً، وذلك من خلال الدعس بلطف على دواسة المكابح، وخاصة على المنعطفات والمنحدرات والأرضيات المائلة ، وإذا حصل وفقدت السيطرة على السيارة، ركز نظرك على الطريق، ولا تنظر لأي حاجز كان لأنه وقتها ستصطدم به لا محالة.

وأكد المتخصصون على تفقد المكابح وجودتهم بشكل دائم كل فترة معينة من الزمن، واستبدل التالف منها ولا تتأخر في ذلك ، والتزم بقواعد السير والأولويات واحرص جيداً على عدم مخالفتها ، ابتعد عن السير على المسطحات المائية، وفي مناطق الانجماد والثلوج ، والحذر من السير فوق الأرضيات المبللة بالزيت بأنواعه المختلفة.

وعليك تفقد إطارات السيارة وسلامتها قبل فصل الشتاء، وخاصة عمق الفرزات فيها لضمان الحصول على الاحتكاك الكافي مع الأرضية ، وايضا تفقد نظافة الزجاج الأمامي للسيارة، واذا كانت المساحات الأماميات للمركبة تعمل بشكل سليم. الانتظار على الأقل 15 دقيقة بعد نزول المطر في فصل الشتاء، حتى تغتسل الشوارع بالشكل الصحيح من الأتربة والمواد النفطية والزيوت.