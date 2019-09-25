إحالة واقعة تعرض مواطنة لمضاعفات بعد « تكميم » إلى الهيئة الطبية الشرعية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تواصل صحة الطائف تحقيقها بشأن تعرض مواطنة لمضاعفات خطيرة لحالة جديدة لعملية تكميم في أحد مستشفيات القطاع الخاص بالطائف.

وكادت المواطنة أن تفقد حياتها لولا عناية الله؛ حيث أصدرت صحة الطائف تكليفاً لفريق متخصص؛ للقيام برصد ما يشاع أو يروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام مرافق صحية خاصة بعمليات تكميم ومباشرتها على الفور، واتخاذ الإجراء الصارم مع مالك المرفق الصحي والطاقم الطبي.

وفي هذا الصدد أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بالطائف، عبدالهادي الربيعي: إن ” لجنة طبية أنهت تحقيقاتها في مضاعفات خطيرة تعرضت لها حالة جديدة لعملية تكميم، في أحد مستشفيات القطاع الخاص بالطائف، وذلك بعد وصول الحالة إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، على إثر مضاعفات عملية تكميم، فيما تدخل فريق طبي متخصص بشكل عاجل لإنقاذ حياة المريضة، وهي ولله الحمد تتماثل للشفاء، بعد أن استقرت حالتها ” .

ولفت إلى أن لجنة التحقيق الأولية أوصت بإحالة ملف القضية للهيئة الطبية الشرعية؛ لإصدار الحكم النهائي.

وأضاف ” الربيعي ” : ” اعتمد مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس، توصيات اللجنة اليوم، والمتضمنة تكليف فريق متخصص للقيام برصد ما يشاع أو يروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام مرافق صحية خاصة بعمليات تكميم، ومباشرتها على الفور، واتخاذ الإجراء الصارم مع مالك المرفق الصحي والطاقم الطبي ” .

وأضاف: ” يجري تقصي كافة جوانب تزايد حالات التكميم، لاسيما وأنها الحالة الثانية بعد وفاة سيدة ثلاثينية في عملية مماثلة في أحد مستشفيات القطاع الخاص؛ وهو ما يدفعنا لوضع العديد من الإجراءات المشددة، وتكثيف الرقابة على مختلف المرافق الصحية، وكذلك ما تروجه وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما وأنه يجري التنسيق مع جهات ذات علاقة لمقاضاة كل من يروج لعمليات دقيقة وخطيرة دون ترخيص ” .