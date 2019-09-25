« بلايلي » أمام اختبار صعب في كلاسيكو الأهلي والنصر

ماجد محمد(صدى):

يتوقع أن يكون اللاعب الجزائري يوسف بلايلي، هو نجم مباراة الأهلي والنصر المنتظرة يوم الجمعة المقبل، والتي يكشف خلالها عن مدى قدراته وإمكانياته التي سيضيفها لفريقه الجديد.

وينتظر الجمهور الأهلاوي الأفضل من اللاعب الجزائري صاحب الـ27 عامًا، خاصة في ظل اللقاء الصعب أمام حامل لقب الدوري في العام الماضي.

وحل الأهلي ضيفًا على نظيره الفتح، الأسبوع الماضي في مدينة الإحساء، وهي المباراة التي عاد من خلالها عمر السومة إلى طريق الانتصارات.

وتمكن « بلايلي » خلال المباراة من تقديم أداء جيد، بعدما شارك بالجناح الأيسر، متسببًا في إزعاج كبير للمنافس بسرعته وإمكانيته البدنية، إذ أجبر مدافعي الفتح على ارتكاب 7 أخطاء ضده.

وتعد صفقة «بلايلي» من أبرز صفقات دوري المحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إذ فاز مؤخرا بلقب بطولة إفريقيا مع فريق الجزائر الوطني.