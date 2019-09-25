شركة علم تعلن عن وظيفة شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة علم، باب التقديم إلى وظيفة شاغرة للرجال من حملة البكالوريوس؛ للعمل بالشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني «بوابة التوظيف»، أن الوظيفة متاحة تحت مسمى «مُدقق أول Senior Auditor».

واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في «المحاسبة، المالية، علوم الحاسب، نظم المعلومات الإدارية»، مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

كما أشارت إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/09/25م، من خلال الرابط التالي:هنــــــــــا.