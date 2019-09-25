التقاعد تصدر توضيحًا بشأن إيداع المعاشات

علي القحطاني(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الأربعاء، عن إيداع معاشات شهر سبتمبر وبدل غلاء المعيشة في إيداع بنكي واحد.

وأكدت المؤسسة لجميع عملائها من التقاعدين والمستفدين التزامها الكامل بإيداع المعاشات التقاعدية في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي.

وأشارت المؤسسة إلى أنه تم إرسال جميع أوامر الدفع الخاصة بشهر سبتمبر في الموعد المحدد حسب الإجراء المتبع شهريًا وأن جميع عملاء المؤسسة قد تم إيداع معاشاتهم التقاعدية في بداية اليوم عدا عملاء الراجحي وذلك لأسباب تقنية تعود لمصرف الراجحي.

وتابعت المؤسسة الموضوع منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم حتى تلقت التأكيد من إدارة المصرف بأنه تم إيداع جميع المعاشات.