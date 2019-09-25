صحة حفرالباطن تقيم فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي

نايف السالم(صدى):

تزامناً مع اليوم العالمي للعلاج الطبيعي أقامت صحة حفرالباطن حملة توعوية تحت شعار ” صحتك في حركتك” والذي يقام في شهر سبتمبر من كل عام.

وأقيمت الفعاليات في المستشفيات وبعض المراكز الصحية والتي تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية النشاط البدني الذي يساعد على تحسين الصحة العامة والتحكم بالآلام المزمنة. إضافة إلى علاج المشاكل الصحية المرتبطة بالسن كالتهاب وآلام المفاصل، وهشاشة العظام وتأخر النمو لدى الأطفال إضافة إلى الإصابات المتعلقة بالرياضة وإصابات العضلات والعظام كما أثبت الدراسات فاعليته على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

وتحرص صحة حفرالباطن على تفعيل هذه الحملات استمراراً للجهود التوعوية وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع