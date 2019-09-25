بالفيديو.. مشاجرة بين طالبين بإحدى مدارس الرياض أدت لتوقف تنفس أحدهما

نايف السالم(صدى):

وثقت كاميرات المراقبة داخل إحدى مدارس الرياض ، نشوب مشاجرة بين طالبين بالمدرسة.

وقال مغردون في تعليقهم على مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أن المشاجرة أدت إلى توقف تنفس أحد الطالبين قبل أن يتدخل مشرف النشاط بالمدرسة ويُجري الإسعافات الأولية للمصاب ويُنهي الشجار بينهما.